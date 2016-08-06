В Нефтчале заложен фундамент завода по производству автомобилей

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Нефтчалинском промышленном квартале заложен фундамент совместного азербайджано-иранского предприятия по производству автомобилей.

Как сообщает региональное бюро Report, завод будет построен на основании совместного проекта азербайджанской компании Azeurocar и иранской компании Iran Khodro.

На церемонии закладки предприятия приняли участие министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев и министр торговли и промышленности Ирана Мохаммед Реза Нематзаде.

Строительство автомобильного завода в Нефтчалинском промышленном квартале будет проводиться совместно азербайджанскими и иранскими компаниями. Годовая мощность предприятия составит примерно 10 тыс. автомобилей. На заводе планируется открытие 300 новых рабочих мест.

Отметим, что соответствующие меморандумы взаимопонимания по проекту общей стоимостью 22,5 млн. манатов были подписаны в апреле этого года.