В Нахчыване создадут ряд производственных предприятий

Работы будут выполнены Министерством сельского хозяйства и Министерством экономики

В Нахчыване планируется создать предприятие по производству шерсти и пряжи на основе местного сырья, а также начать производство кукурузного масла.

Как сообщает Report, об этом говорится в распоряжении об утверждении "Государственной программы по стимулированию производства, переработки и экспорта сельскохозяйственной продукции в Нахчыванской Автономной Республике на 2021-2025 годы".

Работы будут выполнены Министерством сельского хозяйства Нахчывана и Министерством экономики.

Госпрограмма предусматривает стимулирование ряда отраслей сельского хозяйства.