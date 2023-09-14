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В Нахчыване состоялся очередной аукцион по сдаче в эксплуатацию части месторождения

В Нахчыване состоялся очередной аукцион по сдаче в эксплуатацию части месторождения В Нахчыване в очередной раз был организован аукцион по сдаче в эксплуатацию части месторождения
Промышленность
14 сентября 2023 г. 14:13
В Нахчыване состоялся очередной аукцион по сдаче в эксплуатацию части месторождения

В Нахчыване в очередной раз организован аукцион по сдаче в эксплуатацию части месторождения.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в Бизнес-центре Нахчывана Министерством экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики и Аукционным центром был проведен аукцион по сдаче в эксплуатацию участка недр полезных ископаемых.

На аукционе выставлен на продажу участок площадью 6,9 га на гравийно-песчаном месторождении “Алинджачай", расположенном на территории Джульфинского района.

Участок куплен компанией Arkoz inşaat за 34 тыс. 500 манатов.

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Версия на английском языке Another auction for commissioning of part of field held in Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке Naxçıvanda yerin təki sahəsinin istifadəyə verilməsi üzrə hərracın nəticələri açıqlanıb

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