В Нахчыване состоялся очередной аукцион по сдаче в эксплуатацию части месторождения

В Нахчыване в очередной раз был организован аукцион по сдаче в эксплуатацию части месторождения

В Нахчыване в очередной раз организован аукцион по сдаче в эксплуатацию части месторождения.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, в Бизнес-центре Нахчывана Министерством экологии и природных ресурсов Нахчыванской Автономной Республики и Аукционным центром был проведен аукцион по сдаче в эксплуатацию участка недр полезных ископаемых.

На аукционе выставлен на продажу участок площадью 6,9 га на гравийно-песчаном месторождении “Алинджачай", расположенном на территории Джульфинского района.

Участок куплен компанией Arkoz inşaat за 34 тыс. 500 манатов.