В Нахчыване промышленное производство выросло на 14 %

В январе-июле этого года в Нахчыванской Автономной Республике было произведено промышленной продукции на сумму 297,6 млн манатов.

Как сообщает местное бюро Report со ссылкой на Госкомстат Нахчывана, это на 14 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 5 месяцев в промышленном секторе автономной республики было произведено товаров на 246,7 млн манатов и оказано услуг на 50,9 млн манатов.

Из общего объема промпродукции 0,1 % пришлось на добычу полезных ископаемых, 77,9 % — на переработку, 19,3 % — на производство, распределение и электроснабжение, газом и паром, 2,7 % — на водоснабжение, очистку и переработку отходов.