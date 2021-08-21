В Нахчыване производится 384 наименования продукции

В январе-июле текущего года в результате постоянной поддержки предпринимательской деятельности в Нахчыванской Автономной Республике и создания новых промышленных предприятий в НАР производится 384 вида продукции.

Как передает Report, об этом сообщает Государственный комитет статистики НАР.

127 видов производимой продукции - это продовольственные, а 257 - непродовольственные товары.

В настоящее время потребности населения НАР полностью удовлетворяются в 350 наименованиях товаров за счет местных производителей. Это 108 наименований продовольственных, 242 - непродовольственных товаров.