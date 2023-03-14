В Нахчыване началось производство нового автомобиля

19:23

Нахчыванский автомобильный завод начал сборку и продажу новых автомобилей Maple X3 PRO.

Как сообщает местное бюро Report, новая модель привлекает внимание как экстерьером, так и интерьером.

Maple X3 Pro экономичен с точки зрения расхода горючего в смешанном режиме - 5,9 литров на 100 км. При этом многофункциональный руль, сенсорный монитор, USB-вход, кожаные сиденья, кондиционер, система централизованной блокировки доставят водителям комфорт при использовании.

Производитель выпускает автомобиль в продажу в двух вариантах - с механической или автоматической коробкой передач.

После выхода автомобилей с производственной линии они проверяются на специально отведенной территории, проходят тестовый пробег и отправляются в торговые салоны. Автомобиль соответствует стандартам Евро 4 и предлагается в различных цветовых вариантах.