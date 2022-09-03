В Наблюдательном совете AzerGold произошли изменения

В Наблюдательном совете AzerGold произошли изменения

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение "Об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО” AzerGold” от 22 февраля 2021 года".

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Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение "Об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО” AzerGold” от 22 февраля 2021 года. Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение. Согласно распоряжению, председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов Самир Гурбанов, являющийся членом Совета, заменен на начальника отдела экологической политики Аппарата Министерства Фаига Муталлимова. Подпишитесь на наш Telegram канал

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