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В Наблюдательном совете AzerGold произошли изменения

В Наблюдательном совете AzerGold произошли изменения Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение "Об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО” AzerGold” от 22 февраля 2021 года".
Промышленность
3 сентября 2022 г. 16:34
В Наблюдательном совете AzerGold произошли изменения

Президент Ильхам Алиев внес изменения в распоряжение "Об утверждении состава Наблюдательного совета ЗАО” AzerGold” от 22 февраля 2021 года.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно распоряжению, председатель правления Государственного агентства по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов Самир Гурбанов, являющийся членом Совета, заменен на начальника отдела экологической политики Аппарата Министерства Фаига Муталлимова.

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