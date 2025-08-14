О нас

В Масаллинском промквартале произведена продукция на 16 млн манатов

В Масаллинском промквартале произведена продукция на 16 млн манатов В Масаллинском промквартале произведена продукция на 16 млн манатов
Промышленность
14 августа 2025 г. 11:39
В Масаллинском промквартале произведена продукция на 16 млн манатов

До настоящего времени в Масаллинском промышленном квартале произведена продукция на 15,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, 1,5 млн манатов из этой суммы приходится на I полугодие 2025 года.

Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статус резидента в квартале по сей день получили 9 субъектов предпринимательства с инвестиционной стоимостью более 14,7 млн манатов, 6 предприятий уже начали свою деятельность. Предприниматели в общей сложности инвестировали 2,12 млн манатов и создали более 70 постоянных рабочих мест. На следующем этапе по существующим проектам планируется дополнительно инвестировать 12,6 млн манатов и создать более 300 постоянных рабочих мест.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоMasallı Sənaye Məhəlləsində indiyə qədər 16 milyon manatlıq məhsul istehsal edilib

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
Дональд Трамп вручил президенту Ильхаму Алиеву символические ключи от Белого дома
9 августа 2025 г. 04:59
Белый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
ФотоБелый дом ожидает лидеров Азербайджана и Армении
8 августа 2025 г. 22:22
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 - ЭКСКЛЮЗИВ
7 августа 2025 г. 23:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi