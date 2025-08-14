В Масаллинском промквартале произведена продукция на 16 млн манатов

До настоящего времени в Масаллинском промышленном квартале произведена продукция на 15,9 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, 1,5 млн манатов из этой суммы приходится на I полугодие 2025 года.

Это на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Статус резидента в квартале по сей день получили 9 субъектов предпринимательства с инвестиционной стоимостью более 14,7 млн манатов, 6 предприятий уже начали свою деятельность. Предприниматели в общей сложности инвестировали 2,12 млн манатов и создали более 70 постоянных рабочих мест. На следующем этапе по существующим проектам планируется дополнительно инвестировать 12,6 млн манатов и создать более 300 постоянных рабочих мест.