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Месторождение драгметаллов "Тутхун" в Кяльбаджаре очищается от мин

Месторождение драгметаллов "Тутхун" в Кяльбаджаре очищается от мин Для проведения геологоразведочных работ на месторождении благородных металлов "Тутхун", расположенном в бассейне одноименной реки на юго-востоке Кяльбаджарского района, соответствующие структуры проводят работы для полной очистки территории от мин и нераз
Промышленность
10 октября 2022 г. 15:48
Месторождение драгметаллов Тутхун в Кяльбаджаре очищается от мин

Для проведения геологоразведочных работ на месторождении благородных металлов "Тутхун", расположенном в бассейне одноименной реки на юго-востоке Кяльбаджарского района, проводятся работы по полной очистке территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Об этом Report сообщили в ЗАО AzerGold.

В соответствии с программами разведки ЗАО на 2022-2025 годы, геологоразведочная группа в ускоренном порядке продолжает наземные поисково-разведочные работы на участках Башлыбель-Ханланлы, Оруджлу-Агьятаг-Чорман месторождения, очищенных от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Поэтапный поиск на месторождении "Тутхун" проводятся ЗАО AzerGold с июня текущего года.

Также в рамках исследований на площади в 1 624 кв.м, охватывающей Кяльбаджарский и Лачынский районы, впервые в Кавказском регионе осуществляется съемка неинвазивных гиперспектральных спутниковых изображений с использованием инновационных методов поиска.

Согласно результатам геологических данных 1958-1990 гг, на территории предположительно имеются залежи золота, серебра и частично меди промышленного значения.

ЗАО AzerGold продолжает соответствующую деятельность в рамках плана мероприятий по реализации "Государственной программы по геологическому изучению недр и эффективному использованию минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы", утвержденного распоряжением президента Азербайджана от 16 марта 2020 года под номером 1941. Проведение геолого-разведочных работ на перспективных месторождениях благородных и цветных металлов в центральной и южной частях Малого Кавказа Восточно-Зангезурского и Карабахского экономических районов поручено Министерству экологии и природных ресурсов и ЗАО AzerGold.

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Версия на английском языке ФотоTutkhun area cleared of mines for geological exploration
Версия на азербайджанском языке ФотоTutxun sahəsində geoloji kəşfiyyatın aparılması üçün minalardan təmizlənir

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