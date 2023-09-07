Масим Мамедов: Вокруг Кяльбаджара будет создана промышленная зона

Вокруг города Кяльбаджар планируется создать промышленную зону.
Как передает Report, об этом сообщил журналистам специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов, после заседания рабочей группы по вопросам градостроительства Координационного штаба в Кяльбаджаре.
По его словам, в промзоне планируется строительство предприятий различного типа: "Кяльбаджар очень богат. Здесь есть возможности для развития сельского хозяйства, туризма, перерабатывающей промышленности".