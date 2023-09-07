Масим Мамедов: Вокруг Кяльбаджара будет создана промышленная зона

Вокруг города Кяльбаджар планируется создать промышленную зону.

Вокруг города Кяльбаджар планируется создать промышленную зону.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов, после заседания рабочей группы по вопросам градостроительства Координационного штаба в Кяльбаджаре.

По его словам, в промзоне планируется строительство предприятий различного типа: "Кяльбаджар очень богат. Здесь есть возможности для развития сельского хозяйства, туризма, перерабатывающей промышленности".