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Масим Мамедов: Вокруг Кяльбаджара будет создана промышленная зона

Масим Мамедов: Вокруг Кяльбаджара будет создана промышленная зона Вокруг города Кяльбаджар планируется создать промышленную зону.
Промышленность
7 сентября 2023 г. 14:22
Масим Мамедов: Вокруг Кяльбаджара будет создана промышленная зона

Вокруг города Кяльбаджар планируется создать промышленную зону.

Как передает Report, об этом сообщил журналистам специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Лачынском районе Масим Мамедов, после заседания рабочей группы по вопросам градостроительства Координационного штаба в Кяльбаджаре.

По его словам, в промзоне планируется строительство предприятий различного типа: "Кяльбаджар очень богат. Здесь есть возможности для развития сельского хозяйства, туризма, перерабатывающей промышленности".

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Версия на азербайджанском языке Məsim Məmmədov: “Kəlbəcərin ətrafında sənaye zonası yaradılacaq”

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