В Китае запускается крупнейший в мире завод по производству этанола из угля

В сентябре в китайской северо-западной провинции Шэньси будет введен в эксплуатацию крупнейший в мире завод по производству этанола из угля. Ежегодно он сможет перерабатывать 1,5 млн тонн угля.

В сентябре в китайской северо-западной провинции Шэньси будет введен в эксплуатацию крупнейший в мире завод по производству этанола из угля. Ежегодно он сможет перерабатывать 1,5 млн тонн угля.

Как передает Report, об этом сообщило китайское издание Beijing news.

"Проект по производству этанола на основе угля мощностью 500 тыс. тонн в год, как ожидается, будет введен в эксплуатацию в сентябре", — пишет газета. Запуск завода будет "иметь большое стратегическое значение для обеспечения национальной энергетической и продовольственной безопасности".

Директор Даляньского института химической физики Лю Чжунминь заявил о том, что стоимость этанола, полученного из угля, составляет около 3,5 тыс. юаней (520 долларов) за тонну, в то время как стоимость этанола на основе зерна составляет около 5 тыс. юаней (740 долларов) за тонну.