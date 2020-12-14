В Китае начали выпуск беспилотных автомобилей на базе технологий 5G

База по производству автомобилей в провинции Шаньдун (Восточный Китай) официально начала выпуск беспилотных автомобилей на альтернативных источниках энергии с использованием технологий 5G, предназначенных для коммерческого использования.
Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, первый "умный" автомобиль с экологически чистым источником энергии сошел 12 декабря с конвейера на производстве в районе Лайу города Цзинань, административного центра провинции Шаньдун.
Автомобиль будет использоваться в службе логистики.
Первая очередь производства, построенная корпорацией China Construction Electric Power Construction Co., Ltd, на средства шаньдунской компании Allcheer Intelligent Automobile, сможет выпускать 100 тыс. "умных" автомобилей в год. Общая площадь застройки составляет почти 130 тыс. кв. м.