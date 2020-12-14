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В Китае начали выпуск беспилотных автомобилей на базе технологий 5G

В Китае начали выпуск беспилотных автомобилей на базе технологий 5G Первая очередь производства сможет выпускать 100 тыс. "умных" автомобилей в год
Промышленность
14 декабря 2020 г. 09:57
В Китае начали выпуск беспилотных автомобилей на базе технологий 5G

База по производству автомобилей в провинции Шаньдун (Восточный Китай) официально начала выпуск беспилотных автомобилей на альтернативных источниках энергии с использованием технологий 5G, предназначенных для коммерческого использования.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, первый "умный" автомобиль с экологически чистым источником энергии сошел 12 декабря с конвейера на производстве в районе Лайу города Цзинань, административного центра провинции Шаньдун.

Автомобиль будет использоваться в службе логистики.

Первая очередь производства, построенная корпорацией China Construction Electric Power Construction Co., Ltd, на средства шаньдунской компании Allcheer Intelligent Automobile, сможет выпускать 100 тыс. "умных" автомобилей в год. Общая площадь застройки составляет почти 130 тыс. кв. м.

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