В Китае начали выпуск беспилотных автомобилей на базе технологий 5G

Первая очередь производства сможет выпускать 100 тыс. "умных" автомобилей в год

База по производству автомобилей в провинции Шаньдун (Восточный Китай) официально начала выпуск беспилотных автомобилей на альтернативных источниках энергии с использованием технологий 5G, предназначенных для коммерческого использования.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, первый "умный" автомобиль с экологически чистым источником энергии сошел 12 декабря с конвейера на производстве в районе Лайу города Цзинань, административного центра провинции Шаньдун.

Автомобиль будет использоваться в службе логистики.

Первая очередь производства, построенная корпорацией China Construction Electric Power Construction Co., Ltd, на средства шаньдунской компании Allcheer Intelligent Automobile, сможет выпускать 100 тыс. "умных" автомобилей в год. Общая площадь застройки составляет почти 130 тыс. кв. м.

