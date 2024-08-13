О нас

В Казахстане запустят 180 промышленных предприятий до конца года

В Казахстане запустят 180 промышленных предприятий до конца года В Казахстане запустят 180 промышленных предприятий на 1,3 трлн тенге (2,7 млрд долларов) до конца текущего года.
Промышленность
13 августа 2024 г. 10:07
В Казахстане запустят 180 промышленных предприятий до конца года

В Казахстане запустят 180 промышленных предприятий на 1,3 трлн тенге (2,7 млрд долларов) до конца текущего года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил глава Минпрома Канат Шарлапаев на заседании правительства.

"Среди них заводы по производству керамической плитки Wan Sheng Ceramic в Шымкенте, запчастей для грузовиков KamLitKZ и пружин для железнодорожных вагонов Pruzhina в Костанайской области", - отметил он.

По его словам, это приведет к созданию 15 тыс. новых рабочих мест.

Также активно ведется работа по созданию единого реестра отечественных производителей. Планируется завершить работу по запуску реестра до конца года.

“Реестр будет включать полные сведения о казахстанских товаропроизводителях, в том числе производимые товары, виды деятельности, количество работников и объем производства”, - сообщил Шарлапаев.

Он уточнил, что субъекты, включенные в реестр, получат доступ к мерам государственного стимулирования, закупочным платформам, как государственным, так и к закупкам квазигоссектора и недропользователей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
Профессор-океанолог: COP29 станет важной площадкой для обсуждений проблем Каспия
8 августа 2024 г. 13:30
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
Ведущий мировой брокер онлайн-торговли вышел на рынок ценных бумаг Азербайджана
8 августа 2024 г. 10:03
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
Роккасальво: ПРООН сосредоточится на инновационных технологиях для разминирования в Карабахе
7 августа 2024 г. 12:42
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
SOCAR и КазМунайГаз обсуждают увеличение объемов транзита казахстанской нефти по БТД
6 августа 2024 г. 18:40
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
Ограничения по поставкам азербайджанского газа по TAP и IGB продлятся до 12 августа
6 августа 2024 г. 14:34
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
Эксперт: На СОР29 должна быть признана важная роль фермеров в смягчении климатических проблем
5 августа 2024 г. 12:10
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
Geoplin рассчитывает на долгосрочное сотрудничество с SOCAR
5 августа 2024 г. 11:19
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
Пострадавшие в результате аварии на дороге Баку-Сумгайыт получат страховые выплаты
2 августа 2024 г. 15:37
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
Эксперт: Азербайджан должен адаптировать сельское хозяйство под особенности своего климата
1 августа 2024 г. 14:30
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
Эксперт: Нормализация армяно-турецких отношений важна для разблокировки коммуникаций в регионе
31 июля 2024 г. 13:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi