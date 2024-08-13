В Казахстане запустят 180 промышленных предприятий до конца года

В Казахстане запустят 180 промышленных предприятий на 1,3 трлн тенге (2,7 млрд долларов) до конца текущего года.

В Казахстане запустят 180 промышленных предприятий на 1,3 трлн тенге (2,7 млрд долларов) до конца текущего года.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщил глава Минпрома Канат Шарлапаев на заседании правительства.

"Среди них заводы по производству керамической плитки Wan Sheng Ceramic в Шымкенте, запчастей для грузовиков KamLitKZ и пружин для железнодорожных вагонов Pruzhina в Костанайской области", - отметил он.

По его словам, это приведет к созданию 15 тыс. новых рабочих мест.

Также активно ведется работа по созданию единого реестра отечественных производителей. Планируется завершить работу по запуску реестра до конца года.

“Реестр будет включать полные сведения о казахстанских товаропроизводителях, в том числе производимые товары, виды деятельности, количество работников и объем производства”, - сообщил Шарлапаев.

Он уточнил, что субъекты, включенные в реестр, получат доступ к мерам государственного стимулирования, закупочным платформам, как государственным, так и к закупкам квазигоссектора и недропользователей.