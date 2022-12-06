В Казахстане планируют построить газохимический комплекс по производству метанола

Власти Казахстана совместно с китайскими партнерами намерены построить в республике газохимический комплекс по производству метанола.

Власти Казахстана совместно с китайскими партнерами намерены построить в республике газохимический комплекс по производству метанола.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба казахстанского министерства индустрии и инфраструктурного развития по итогам встречи главы ведомства Каирбека Ускенбаева с представителями компаний CITIC Construction и China Huanqiu Contracting & Engineering.

"Во время встречи казахстанской компанией Zhaik Petroleum был подписан ЕРС-контракт с китайской стороной. В рамках контракта предусматривается строительство газохимического комплекса по производству метанола производительностью 130 тысяч тонн в Западно-Казахстанской области", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в период строительно-монтажных работ планируется создание порядка 500 рабочих мест, а также 220 постоянных рабочих мест после запуска комплекса. Общая стоимость проекта составляет $140 млн.

"Ожидается, что газохимический комплекс будет запущен в конце 2024 года. После планируется реализовать второй этап проекта по выпуску аммиака и карбамида, стоимость которого составит $200 млн", - пояснили в пресс-службе.

"Казахстанская сторона готова оказать необходимую поддержку в целях успешной реализации проекта. На сегодняшний день совместно с институтами развития АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" начаты соответствующие работы по финансированию проекта. Мы приветствуем ваши планы по осуществлению проектирования, строительства, а также поставки необходимого оборудования для успешной реализации проекта", - отметил министр, обращаясь к китайским партнерам.