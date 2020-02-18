В Казахстане откроют около 10 месторождений

Министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев представил концепцию госпрограммы геологической разведки на 2021-2025 годы.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, глава ведомства отметил, что реализация этой госпрограммы к концу 2025 года позволит достичь ряда результатов, имеющих мультипликативный эффект сразу в нескольких отраслях экономики.

«Первое – повысить изученность территории с 25,8% до 37% от доступной для изучения территории. Второе – позволит оценить прогнозные ресурсы полезных ископаемых и выделить порядка 50 потенциально перспективных объектов полезных ископаемых», – сказал он.

Третье, по его словам, – это позволит увеличить степень изученности осадочных бассейнов: освоенных бассейнов – до 60%; малоизученных – до 10%. Четвертое – обеспечить прирост прогнозных ресурсов по полезным ископаемым. «Пятое – ожидаемый возврат от вложения 200 млрд тенге (свыше 530 млн долларов США) на геологоразведочные работы средств на эту госпрограмму оценивается в 800 млрд тенге (свыше 2 млрд долларов США). То есть вложенный один тенге приносит четыре. Шестое – в период реализации госпрограммы занятость населения при геологоразведочных работах увеличится до 60 тысяч человек», – продолжил министр. Он отметил, что в случае открытия порядка 10 месторождений (семь – твердые полезные ископаемые, три – нефтегазовые) еще больший эффект прогнозируется при последующих стадиях работ.

«Так, при добыче и строительстве горнодобывающих и нефтегазовых комплексов: инвестиции ожидаются в объеме 6,3 трлн тенге (16,7 млрд долларов США) и создание до 20 тыс. новых рабочих мест. Такие результаты, несомненно, положительно отразятся в решении социальных вопросов регионов», – подчеркнул М.Мирзагалиев.

Таким образом, новый документ, по его мнению, позволит решить семь важных задач. В их числе повышение геологической изученности территории Казахстана, восполнение минерально-сырьевой базы, научно-исследовательское обеспечение, информатизация и цифровизация отрасли, развитие инфраструктуры геологической отрасли, кадровое обеспечение, обеспечение социально-экономического благополучия страны.