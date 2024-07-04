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В Карабахе будут созданы предприятия по производству вина и минеральной воды

В Карабахе будут созданы предприятия по производству вина и минеральной воды В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах планируется создание предприятий по производству вина и минеральной воды с инвестиционной стоимостью 20 млн и 3 млн манатов соответственно.
Промышленность
4 июля 2024 г. 18:00
В Карабахе будут созданы предприятия по производству вина и минеральной воды

В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах планируется создание предприятий по производству вина и минеральной воды с инвестиционной стоимостью 20 млн и 3 млн манатов соответственно.

Как сообщает Report, виноград для производства вина будет выращиваться на освобожденных территориях.

В общей сложности, планируется выпускать 1,6 млн бутылок вина.

Кроме того, планируется организация производства минеральной воды в Кяльбаджаре, с использованием месторождений Юхары Истису, Ашагы Истису, Гешдяк, Гарасу, Мозчай и Готурсу.

Известно, что 33% общих запасов минеральных вод в Азербайджане приходится на долю Кяльбаджарского и Лачынского районов. Эксплуатационные запасы минеральных вод в этих районах составляют 7393 м³/сутки, из которых 42% приходится на Лачын, а 58% - на Кяльбаджар. В бассейне реки Тертер Кяльбаджарского района насчитывается более 400 месторождений минеральных вод.

Минеральный источник Истису в Кяльбаджарском районе по своему химическому составу и физическим свойствам идентичен всемирно известным источникам Карловы Вары (Чехия). Температура воды Истису достигает 58,8°C, и она богата такими минералами, как литий, бром, йод, мышьяк, фосфор, цинк, медь, никель, магний и железо.

Стоит отметить, что предприятия на освобожденных территориях Азербайджана освобождаются на 10 лет от налога на прибыль, имущество, землю, НДС на импортируемое оборудование и таможенных пошлин. Также предусмотрена финансовая помощь в размере 20% от суммы средств, уплаченных за пользование коммунальными услугами (электричество, природный газ, водоснабжение и водоотведение).

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Версия на азербайджанском языке Qarabağda şərab və mineral su istehsalı müəssisələrinin qurulması təklif edilir

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