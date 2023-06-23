В Карабахе будет разработана стратегия по управлению отходами

ОАО "Темиз Шехер" ("Чистый город") разрабатывает стратегию по управлению отходами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

ОАО "Темиз Шехер" ("Чистый город") разрабатывает стратегию по управлению отходами на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления акционерного общества Этибар Аббасов на V Международной научной конференции исследователей в области экономики и управления в Баку.

"Данный документ уже подготовлен, он предусматривает создание 8 региональных полигонов, 38 пунктов погрузки-разгрузки. Однако после освобождения оккупированных территорий было сделано обращение к правительству, и распоряжением премьер-министра была создана комиссия. В рамках этой комиссии также был разработан малый план по указанным территориям. Для проведения мониторинга и оценки ситуации с целью разработки стратегии по управлению отходами на освобожденных от оккупации территориях была выбрана консалтинговая компания. В будущем предполагается интеграция этой стратегии в общую стратегию по всей стране, в этом направлении также ведется работа", - отметил он.