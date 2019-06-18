В индустриальных парках Азербайджана создано до 9 тыс. новых рабочих мест

На сегодняшний день в индустриальные парки Азербайджана вложено 3,3 млрд долларов.

Как сообщает Report, об этом говорилось на открытии центра выставки и продажи мебели в Масаллинском промышленном квартале.

Отмечено, что в индустриальных парках создано около 9 тыс. новых рабочих мест. На очередном этапе будет инвестировано 400 млн долларов и создано более 1 600 новых рабочих мест.

Индустриальные парки в общей сложности произвели продукцию на 1,39 млрд манатов. Из них экспортировано продукции на 267 млн манатов.