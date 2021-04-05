В Хачмазе откроют новый завод по переработке фундука

Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время

В городе Худат Хачмазского района построен завод по переработке фундука ООО AZNUTS.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, на заводе с годовой мощностью 1,5 тыс. тонн фундука в год будет создано более 30 рабочих мест.

Проект с инвестиционной стоимостью 2,7 млн манатов получил документ о поощрении инвестиций со стороны Министерства экономики и льготный кредит в размере 2 млн манатов по линии Фонда развития предпринимательства.

Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.