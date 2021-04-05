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В Хачмазе откроют новый завод по переработке фундука

В Хачмазе откроют новый завод по переработке фундука Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время
Промышленность
5 апреля 2021 г. 17:52
В Хачмазе откроют новый завод по переработке фундука

В городе Худат Хачмазского района построен завод по переработке фундука ООО AZNUTS.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, на заводе с годовой мощностью 1,5 тыс. тонн фундука в год будет создано более 30 рабочих мест.

Проект с инвестиционной стоимостью 2,7 млн манатов получил документ о поощрении инвестиций со стороны Министерства экономики и льготный кредит в размере 2 млн манатов по линии Фонда развития предпринимательства.

Предприятие планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

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Версия на английском языке Azerbaijan to launch new Hazelnut Processing Plant in Khachmaz 
Версия на азербайджанском языке Xaçmazda yeni fındıq emalı zavodu istifadəyə veriləcək

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