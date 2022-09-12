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В Гяндже создается региональный центр аутизма

В Гяндже создается региональный центр аутизма При поддержке ЗАО AzerGold и Фонда Гейдара Алиева, а также при поддержке Общественного объединения ”Birgə və Sağlam" (Вместе и здоровые) в Гяндже создается региональный центр аутизма с целью поддержки личностного развития людей с расстройствами аутистичес
Промышленность
12 сентября 2022 г. 11:08
В Гяндже создается региональный центр аутизма

При поддержке ЗАО AzerGold и Фонда Гейдара Алиева, а также при поддержке Общественного объединения ”Birgə və Sağlam" (Вместе и здоровые) в Гяндже создается региональный центр аутизма с целью поддержки личностного развития людей с расстройствами аутистического спектра, их ранней диагностики и интенсивной реабилитации.

Как сообщает Report со ссылкой на AzerGold, проект, который будет реализовываться совместно с Общественным объединением ”Birgə və Sağlam", охватит лиц с аутизмом и их семьи в городе Гянджа и прилегающих районах, в том числе в Дашкесанском, Гейгельском, Геранбойском, Шамкирском и Товузском районах.

В указанном центре семьи по всему региону будут подвергнуты медицинской и психолого-педагогической оценке местными и международными специалистами, будет определено количество детей и подростков, относящихся к группе риска и нуждающихся в специальной образовательной поддержке. Затем эти люди будут участвовать в процессе обучения и восстановления в соответствии с такими потребностями как дошкольное образование, получение специальности, приобретение навыков независимого поведения и пр.

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Версия на английском языке ФотоRegional autism center established in Ganja
Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə regional autizm mərkəzi yaradılır

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