В Гяндже может быть создан промышленный парк

Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана рассматривает возможность создания промышленного парка вблизи города Гянджа.

Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана рассматривает возможность создания промышленного парка вблизи города Гянджа.

Об этом в интервью Report сообщил председатель правления Агентства Эльшад Нуриев.

"Регулярно изучаются возможности создания промышленных парков в других регионах страны. Но создание промпарков - задача непростая. Мы сталкиваемся с трудностями при их создании, особенно на освобожденных от оккупации территориях. Для компаний, которые строят промышленные предприятия, важным факторов является доступность рабочей силы, готовой инфраструктуры, расположение неподалеку жилого массива", - сказал Нуриев.

По его словам, помимо Гянджи, промпарки могут быть созданы и рядом с другими крупными городами: "Однако это должно быть результатом всестороннего анализа. Необходима правильная оценка социальных аспектов, и в то же время должен быть изучен спрос промышленных предприятий. Я думаю, что это возможно".