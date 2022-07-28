В Гяндже может быть создан промышленный парк

Агентство по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана рассматривает возможность создания промышленного парка вблизи города Гянджа.
Об этом в интервью Report сообщил председатель правления Агентства Эльшад Нуриев.
"Регулярно изучаются возможности создания промышленных парков в других регионах страны. Но создание промпарков - задача непростая. Мы сталкиваемся с трудностями при их создании, особенно на освобожденных от оккупации территориях. Для компаний, которые строят промышленные предприятия, важным факторов является доступность рабочей силы, готовой инфраструктуры, расположение неподалеку жилого массива", - сказал Нуриев.
По его словам, помимо Гянджи, промпарки могут быть созданы и рядом с другими крупными городами: "Однако это должно быть результатом всестороннего анализа. Необходима правильная оценка социальных аспектов, и в то же время должен быть изучен спрос промышленных предприятий. Я думаю, что это возможно".