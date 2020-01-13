Производственное объединение "Гянджинский автомобильный завод" подписало соглашение о сотрудничестве с известной финской фирмой Sampo.

Об этом западному центру Report заявил председатель Наблюдательного совета завода Ханлар Фатиев.

По его словам, в соответствии с условиями контракта, в Гяндже будет осуществляться сборка комбайнов Sampo-Roselew. Линию сборки планируется ввести в эксплуатацию в начале марта этого года.

"Гянджинский автомобильный завод помимо сборки комбайнов Sampo будет осуществлять их продажу на азербайджанском рынке, а также послепродажное обслуживание. Также планируется экспортировать комбайны в соседние страны. Мы договорились о тесном сотрудничестве с Sampo. Эта компания является производителем сельскохозяйственной техники мирового класса и известна своей высококачественной продукцией. На 9-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставке Caspian Agro эта компания также продемонстрировала свою продукцию, которая вызвала большой интерес. Мы внимательно изучаем турецкий рынок для продажи комбайнов Sampo. Надеюсь, что в ближайшее время мы добьемся больших успехов в этом направлении", - сказал Х.Фатиев.