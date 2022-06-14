В Губе впервые будут выставлены на аукцион два песчано-гравийных месторождения

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при министерстве экологии и природных ресурсов 22 июня проведут очередной аукцион

Центр организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при министерстве экономики и Государственное агентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов при министерстве экологии и природных ресурсов 22 июня проведут очередной аукцион.

Как сообщает Report со ссылкой на Госагентство по использованию минерально-сырьевых ресурсов, на аукцион, который пройдет в 11:00 в Центре имущественных услуг, по 20 лотам будут выставлены песчано-гравийные месторождения "Бабачай" и "Гонагкенд" в Губинском районе.

Отметим, что это первый аукцион в этом районе.