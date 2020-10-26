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В Губадлы будут развиваться аграрная, строительная, добывающая промышленности

В Губадлы будут развиваться аграрная, строительная, добывающая промышленности Как Кельбаджар и Зангилан, Губадлы также отличается своими залежами полезных ископаемых
Промышленность
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26 октября 2020 г. 11:22
В Губадлы будут развиваться аграрная, строительная, добывающая промышленности

Губадлинский район, входящий в Кельбаджар-Лачинский экономический район и граничащий с Арменией, имеет горный рельеф. По сравнению с другими экономическими районами, этот экономический район богат минеральными ресурсами и полезными ископаемыми, а также обладает туристическим потенциалом.

Как сообщает Report, об пишет глава департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦИТ) Ниджат Гаджизаде, комментируя экономические перспективы Губадлинского района.

Обычно, в регионах с горным рельефом, где есть залежи минеральных ресурсов, потенциал туристического сектора менее заметен. Несмотря на это, в Кельбаджар-Лачинском экономическом районе есть уникальная гармония горных месторождений и туристического потенциала. Губадлинский район также объединяет в себе эти характерные особенности, присущие данному району. Как Кельбаджар и Зангилан, Губадлы также отличается своими залежами полезных ископаемых.

В Губадлинском районе есть такие природные ресурсы как пиленый камень, глина, строительный камень, облицовочный камень, цветной камень, а также запасы пресных подземных вод. Каждый из этих ресурсов является одной из основных особенностей, отличающих Кельбаджар-Лачинский экономический район от других. Особенно следует подчеркнуть разрабатываемое месторождение туфа Хаджилы, пригодное для производства 6247 тысяч м3 пиленого камня, месторождение глины, пригодной для строительства, с запасами 990 тысяч м3, расположенное в деревне Ханлы, а также месторождение декоративного камня (агата) Эйвазлы с запасами 1,1 тысяч тонн. Следует отметить, что месторождение агата, расположенное в этом районе, считается одним из редких. В особенности, это месторождение можно использовать в химической промышленности и декорировании.

Губадлинский район, расположенный в Кельбаджар-Лачинском районе, с точки зрения природных ресурсов, имеет много общего с Джебраилом и Зангиланом. Месторождения пиленого камня, расположенные в каждом из трех районов, будут играть прямую роль в удовлетворении спроса строительного сектора нашей страны. Дело в том, что ряд ресурсов, подходящих для строительного сектора, которые производятся в экономическом районе и имеют дальнейший производственный потенциал, импортируются в нашу страну. Таким образом, по мере развития строительного сектора, играющего роль драйвера в экономике нашей страны, повышается и импорт определенной части строительных материалов. Освобождение Губадлинского района вслед за Джабраилским и Зангиланским приведет к полному удовлетворению спроса строительного сектора местными ресурсами.

На территории района протекают реки Баргюшад и Хакари и их притоки (Ага чай, Малый Хакари, Мейдандереси и т.д.). Эти реки благоприятны с точки зрения ирригации и для построения гидроэлектростанции. Итак, экономическая преступность, которая является частью оккупационной политики Армении, также связана с эксплуатацией этих рек. В 2011 году было завершено строительство трех гидроэлектростанций, начавшееся в 2009 году. А желание Армении построить еще три электростанции в ближайшем будущем армия Азербайджана превратила в мечту. По мнению экспертов в данной области, используя водные ресурсы Губадлинского района, можно построить гидроэлектростанцию ​​мощностью около 40 МВт, которая сможет обеспечить водой большую часть Кельбаджар-Лачинского экономического района. Помимо этого, за счет водных ресурсов можно стимулировать развитие других областей Нагорного Карабаха, испытывающих необходимость в воде.

В советское время основу экономики Губадлы составляли зерноводство, животноводство, табаководство, шелководство и виноградарство. В районе в год производилось до 15 тысяч тонн зерновых продуктов, около 12 тысяч тонн кормов, в среднем 2 тысячи тонн табака, до 1 200 тонн мяса и 2 тысячи тонн молочных продуктов. Государству продавалось в среднем около 3 тысячи тонн винограда. Одним из направлений производства было шелководство. Ежегодно производилось 60-70 тонн коконов, которые передавались государству. До 60-х годов в регионе также занимались выращиванием риса. В то время в республике был популярен рис Губадлы.

В результате освобождения от оккупации Зангилана и Губадлы, расположенных в Кельбаджар-Лачинском экономическом районе, 50 процентов этого района перешло под контроль Азербайджана. Данная зона, отличающаяся от других рядом экономических преимуществ, будет играть серьезную роль в экономическом и инклюзивном развитии Азербайджана.

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Версия на английском языке Agrarian, construction, manufacturing and extractive industries will develop in Gubadli
Версия на азербайджанском языке Qubadlıda aqrar, tikinti, emal və hasilat sektorları inkişaf etdiriləcək

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