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В Гаджигабульском промышленном квартале началось производство белка и органических удобрений

В Гаджигабульском промышленном квартале началось производство белка и органических удобрений В находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Гаджигабульском промышленном квартале начало функционировать предприятие по производству белка животного происхождения и органических удобрений из отходов - ООО Provive.
Промышленность
27 февраля 2023 г. 17:36
В Гаджигабульском промышленном квартале началось производство белка и органических удобрений

В находящемся в ведении Агентства по развитию экономических зон (IZIA) Гаджигабульском промышленном квартале начало функционировать предприятие по производству белка животного происхождения и органических удобрений из отходов - ООО Provive.

Как сообщили Report в Агентстве, председатель правления İZİA Эльшад Нуриев, председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Орхан Мамедов и глава Исполнительной власти Гаджигабульского района Рустам Халилов ознакомились с деятельностью предприятия.

Предприятие будет производить белок животного происхождения и органическое удобрение Zoohumus на основе инновационных технологий с использованием личинок мухи Black soldier fly. Это уменьшит количество вредных выбросов в атмосферу и позволит получить экологически чистые, натуральные и богатые белком продукты.

На предприятии с объемом инвестиций около 2,3 млн манатов будет создано 20 рабочих мест.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHacıqabul Sənaye Məhəlləsində tullantılardan zülal və üzvi gübrə istehsalına başlanılıb

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