В Гаджигабульском промпарке объем производства увеличился на 55%

В первом полугодии текущего года в Гаджигабульском промышленном парке произведена продукция на сумму 65,6 млн манатов.

В первом полугодии текущего года в Гаджигабульском промышленном парке произведена продукция на сумму 65,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентства развития экономических зон, это примерно на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На сегодняшний день 13 субъектам предпринимательства с объемом инвестиций более 186 млн манатов предоставлен статус резидента парка, а 5 предпринимателям - статус нерезидента. Предприниматели инвестировали в Гаджигабульский промышленный парк 64 млн манатов и создали 576 постоянных рабочих мест.

Помимо улучшения инвестиционной среды в Азербайджане, Гаджигабульский промпарк играет важную роль в производстве и экспорте продукции ненефтяного сектора. На сегодняшний день в парке произведена продукция на сумму 345,6 млн манатов, из которых 5,4 млн манатов пришлось на экспорт.