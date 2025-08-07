О нас

В Гаджигабульском промпарке объем производства увеличился на 55%

В Гаджигабульском промпарке объем производства увеличился на 55% В первом полугодии текущего года в Гаджигабульском промышленном парке произведена продукция на сумму 65,6 млн манатов.
Промышленность
7 августа 2025 г. 17:07
В Гаджигабульском промпарке объем производства увеличился на 55%

В первом полугодии текущего года в Гаджигабульском промышленном парке произведена продукция на сумму 65,6 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентства развития экономических зон, это примерно на 55% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На сегодняшний день 13 субъектам предпринимательства с объемом инвестиций более 186 млн манатов предоставлен статус резидента парка, а 5 предпринимателям - статус нерезидента. Предприниматели инвестировали в Гаджигабульский промышленный парк 64 млн манатов и создали 576 постоянных рабочих мест.

Помимо улучшения инвестиционной среды в Азербайджане, Гаджигабульский промпарк играет важную роль в производстве и экспорте продукции ненефтяного сектора. На сегодняшний день в парке произведена продукция на сумму 345,6 млн манатов, из которых 5,4 млн манатов пришлось на экспорт.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Hacıqabul Sənaye Parkında məhsul istehsalı 55 % artıb

Экслюзивные новости

В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
Министр: Инфраструктура Центральной и Юго-Восточной Европы может быть интегрирована в расширенную сеть ЮГК
6 августа 2025 г. 18:06
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
Богдан-Груя Иван: Румыния открыта к сотрудничеству с Азербайджаном в сфере нефте- и газохимии
6 августа 2025 г. 17:31
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
Румыния может ежегодно получать до 9 млрд кубометров СПГ из Каспийского региона
6 августа 2025 г. 16:56
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
Румынский министр: Азербайджан - стратегический партнер для энергобезопасности Центральной и Юго-Восточной Европы – ИНТЕРВЬЮ
6 августа 2025 г. 15:20
Глава Нафтогаз о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
Глава "Нафтогаз" о газовой сделке с Азербайджаном: Это новая страница в отношениях - ЭКСКЛЮЗИВ
5 августа 2025 г. 15:07
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
Замминистра: Азербайджан и Узбекистан ведут переговоры о создании совместного IT-хаба - ИНТЕРВЬЮ
4 августа 2025 г. 12:15
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
Вице-президент SOCAR высоко оценил поставки азербайджанского газа в Сирию через Турцию
2 августа 2025 г. 12:48
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
Посол Польши: Моя задача - придать отношениям с Азербайджаном новую динамику - ИНТЕРВЬЮ
1 августа 2025 г. 12:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi