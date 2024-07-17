В этом году в Сумгайытском химико-промышленном парке начнут работу два предприятия

В этом году в Сумгайытском химико-промышленном парке планируется запустить два предприятия общей инвестиционной стоимостью 39,2 млн манатов.

В этом году в Сумгайытском химико-промышленном парке планируется запустить два предприятия общей инвестиционной стоимостью 39,2 млн манатов.

Как сообщает Report, в индустриальном парке начнут работу ООО Kartaş Kimya по производству строительной химии и ООО Az-Tex-Import по производству легковых, среднетоннажных и тяжеловесных грузовиков марки IVECO.

Как сообщил директор ООО Kartaş Kimya Неджмеддин Ташбах в рамках медиа-тура в индустриальный парк, работы на объекте по производству строительной химии находятся на заключительной стадии:

"В ближайшие месяцы на предприятии начнется монтаж оборудования. Инвестиционная стоимость предприятия, которое обеспечит постоянную занятость 250 человек, составляет 20 млн манатов, в строительство уже инвестировано более 15 млн манатов".

Согласно информации, инвестиционная стоимость предприятии по производству грузовых автомобилей составляет 19,2 млн манатов. На данном предприятии, которое будет выпускать 100 автомобилей в год, постоянными рабочими местами будут обеспечены 90 человек. Продукция будет реализовываться на внутреннем рынке, а также экспортироваться в Россию, Грузию, Туркменистан и Иран.