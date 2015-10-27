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    В этом году в Нахчыване произведено 3 926,1 тонн каменной соли

    Больше 83% произведенной соли выставлены на продажу в Баку и в других регионах

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Общество с ограниченной ответственностью Naxçıvan Duz İstehsalı (ООО) за 9 месяцев этого года произвело 3 926,1 тонн перемолотой каменной соли. 

    Как сообщает Report, предприятие продало 1 348,8 тонн каменной соли и 2 056,7 тонн перемолотой соли. 

    Отметим, что для продажи нахчыванской соли в другие регионы в городе Барда создана база. Соль доставляется на базу на грузовых автомобилях, находящихся на балансе предприятия, а оттуда согласно заказам развозится в торговые центры в других районах. 

    Более 83,5% произведенной каменной соли и 71,06% перемолотой соли выставлены на продажу в Баку и в других регионах.

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