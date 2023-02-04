В этом году в Гяндже будет завершено строительство завода по производству взрывчатых веществ

В этом году в Гяндже будет завершено строительство завода по производству взрывчатых веществ

"В текущем году планируется построить завод по производству взрывчатых веществ в Гяндже".

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"В текущем году планируется построить завод по производству взрывчатых веществ в Гяндже". Как сообщает Report со ссылкой на ЗАО ”AzerGold", об этом на совещании, посвященном итогам 2022 года и предстоящим задачам в акционерном обществе, заявил председатель Правления ЗАО "AzerGold" Закир Ибрагимов. По его словам, работа по реализации проекта строительства завода по производству взрывчатых веществ промышленного значения дочерней компанией – Обществом с Ограниченной Ответственностью «AzerBlast», созданным на основе модели государственно-частного партнерства, продолжается быстрыми темпами. В текущем году в Гяндже планируется начать и завершить строительные работы на заводе промышленных взрывчатых веществ с производственной мощностью 31 тыс. тонн. В завершение совещания З.Ибрагимов дал поручения и рекомендации по ускорению работ, проводимых в рамках подготовки к эксплуатации новых месторождений, дальнейшей интенсификации геологоразведочных работ в направлении увеличения запасов, сохранению динамики роста по всем направлениям. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook