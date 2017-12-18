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    В этом году в Азербайджане произведено 85,4 тыс. тонн этилена

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    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В январе-ноябре этого года в Азербайджане произведено 85,4 тыс. тонн этилена.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Госкомстата, объем производства этилена за отчетный период на 7,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

    За 11 месяцев текущего года произведено 82,9 тыс. тонн полиэтилена, 43 тыс. тонн пропилена (33,6 тыс. тонн товарного).

    За отчетный период производство полиэтилена в годовом выражении сократилось на 7,3%, а производство пропилена - на 8%.

    На 1 декабря текущего года запасы этилена в стране составили 0,05 тыс. тонн, полиэтилена - 4,6 тыс. тонн, пропилена - 3,3 тыс. тонн. 

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