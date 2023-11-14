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В этом году ненефтегазовый сектор в Азербайджане вырос более чем на 7%

В этом году ненефтегазовый сектор в Азербайджане вырос более чем на 7% В январе-октябре этого года производство продукции в нефтегазовом секторе Азербайджана снизилось на 2,4%, а в ненефтегазовом - на 7,4%.
Промышленность
14 ноября 2023 г. 13:32
В этом году ненефтегазовый сектор в Азербайджане вырос более чем на 7%

В январе-октябре этого года производство продукции в нефтегазовом секторе Азербайджана снизилось на 2,4%, а в ненефтегазовом увеличилось на 7,4%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

За 10 месяцев этого года промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, действующими в этой сфере, произведено промышленной продукции на 55,6 млрд манатов, что на 1,6% меньше, чем за соответствующий период 2022 года.

По данным, 68,1% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 26,6% - в перерабатывающем секторе, 4,4% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 8,1%, а добыча товарного газа выросла на 3,6%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объемы производства выросли на 2,2%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 14,9%.

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Версия на английском языке Azerbaijan's non-oil and gas sector grows by over 7%
Версия на азербайджанском языке Bu il Azərbaycanda qeyri neft-qaz sektoru 7 %-dən çox artıb

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