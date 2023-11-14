В этом году ненефтегазовый сектор в Азербайджане вырос более чем на 7%

В этом году ненефтегазовый сектор в Азербайджане вырос более чем на 7%

В январе-октябре этого года производство продукции в нефтегазовом секторе Азербайджана снизилось на 2,4%, а в ненефтегазовом - на 7,4%.

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В январе-октябре этого года производство продукции в нефтегазовом секторе Азербайджана снизилось на 2,4%, а в ненефтегазовом увеличилось на 7,4%. Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат. За 10 месяцев этого года промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями, действующими в этой сфере, произведено промышленной продукции на 55,6 млрд манатов, что на 1,6% меньше, чем за соответствующий период 2022 года. По данным, 68,1% промышленной продукции произведено в горнодобывающем секторе, 26,6% - в перерабатывающем секторе, 4,4% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,9% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов. В горнодобывающем секторе добыча товарной нефти снизилась на 8,1%, а добыча товарного газа выросла на 3,6%. В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объемы производства выросли на 2,2%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 14,9%. Подпишитесь на наш Telegram канал

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