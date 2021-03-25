В этом году Азербайджан увеличил импорт фото-и кинопродукции до 10%

В сравнении с показателем января-февраля 2020 года это на 38,8 тыс. долларов США больше

В январе-феврале этого года Азербайджан импортировал фото-и кинопродукцию на сумму 431,29 тыс. долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на статистические данные Государственного таможенного комитета.

Согласно данным, это на 38,8 тыс. долларов США или на 9,9% больше, чем в январе-феврале 2020 года.

За отчетный период импорт фото-и кинотоваров составил 0,03% от общего импорта Азербайджана.

Напомним, что в январе-феврале 2020 года в Азербайджан из зарубежных стран были ввезены фото-и кинопродукция на общую сумму 392,49 тыс. долларов США.