В этом году Азербайджан увеличил экспорт золота более чем вдвое

Об этом говорится в мартовском выпуске обзора экспорта Центра анализа и коммуникации экономических реформ

В феврале этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 24,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске обзора экспорта Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Это на 13,7 млн долларов США или в 2,2 раза больше, чем в феврале 2020 года.

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 34,4 млн долларов США. Это на 7,1 млн долларов США или на 26% больше, чем за аналогичный период 2020 года.