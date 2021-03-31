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В этом году Азербайджан увеличил экспорт золота более чем вдвое

В этом году Азербайджан увеличил экспорт золота более чем вдвое Об этом говорится в мартовском выпуске обзора экспорта Центра анализа и коммуникации экономических реформ
Промышленность
31 марта 2021 г. 11:38
В этом году Азербайджан увеличил экспорт золота более чем вдвое
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В феврале этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 24,7 млн долларов США.

Как сообщает Report, об этом говорится в мартовском выпуске обзора экспорта Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Это на 13,7 млн долларов США или в 2,2 раза больше, чем в феврале 2020 года.

В январе-феврале этого года Азербайджан экспортировал в зарубежные страны золота на сумму 34,4 млн долларов США. Это на 7,1 млн долларов США или на 26% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan doubles gold exports 
Версия на азербайджанском языке Ötən ay Azərbaycan qızıl ixracını 2 dəfədən çox artırıb

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