В ЕС прогнозируют потерю 600 тыс. рабочих мест из-за перехода на электромобили

После перехода к массовому производству электрических автомобилей в Европе будет потеряно 600 тыс. рабочих мест.

После перехода к массовому производству электрических автомобилей в Европе будет потеряно 600 тыс. рабочих мест.

Как передает Report, об этом в интервью итальянской газете Corriere Della Sera заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьери Бретон.

По его словам, сейчас в отрасли автомобилестроения задействовано 6,6% населения.

"В европейском секторе автомобилестроения задействованы так или иначе 12,7 млн человек, что составляет 6,6% всей занятости в ЕС. Переход к электромобилям проведет к уничтожению сотен тысяч рабочих мест, 600 тыс. в странах ЕС", - отметил он.

Бретон также рассказал о планах создать к 2030 году 6,8 млн точек подзарядки электромобилей. По его словам, сейчас в Европе есть 350 тыс. точек подзарядки, 70% которых находятся во Франции, Германии и Нидерландах.

По прогнозам Еврокомиссара, к 2050 году только 20% автомобилей будут работать на двигателях внутреннего сгорания. Он считает, что в случае, если Евросоюз сможет отказаться от продажи автомобилей на бензине и дизельном топливе в ЕС с 2035 года, это станет самой крупной "индустриальной трансформацией".

Евросоюз начал переход к возобновляемым источникам энергии в ускоренном формате после введения санкций против России, которые ввели ограничения на импорт дешевых российских энергоносителей. К 2027 году ЕС планирует заместить газ и нефть возобновляемыми и альтернативными источниками энергии. Реализация этой программы оценивается в 210 млрд евро.