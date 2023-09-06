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В Джабраиле началась переработка строительных отходов

В Джабраиле началась переработка строительных отходов Начата утилизация строительно-демонтажных отходов, образовавшихся в ходе восстановления и реконструкции села Хоровлу Джабраильского района.
Промышленность
6 сентября 2023 г. 11:10
В Джабраиле началась переработка строительных отходов

В Джабраиле началась переработка строительных отходов, образовавшихся в ходе восстановления и реконструкции села Хоровлу.

Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района.

Сообщается, что на территории района установлено оборудование по переработке строительно-монтажных отходов.

В результате переработки получаются материалы, которые можно эффективно использовать в строительстве дорожного полотна, бетонных работах, а также работах по заполнению фундамента.

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