В Джабраиле началась переработка строительных отходов

Начата утилизация строительно-демонтажных отходов, образовавшихся в ходе восстановления и реконструкции села Хоровлу Джабраильского района.

В Джабраиле началась переработка строительных отходов, образовавшихся в ходе восстановления и реконструкции села Хоровлу.

Об этом Report сообщили в Службе восстановления, строительства и управления №1 Восточно-Зангезурского экономического района.

Сообщается, что на территории района установлено оборудование по переработке строительно-монтажных отходов.

В результате переработки получаются материалы, которые можно эффективно использовать в строительстве дорожного полотна, бетонных работах, а также работах по заполнению фундамента.