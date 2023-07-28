В Дашкесанском и Гейгельском районах началась реализация проекта поддержки аграрного развития

По инициативе Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) "AzerGold" и поддержке Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана началась реализация проекта поддержки аграрного развития в Дашкесанском и Гейгельском районах.

По инициативе Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) "AzerGold" и поддержке Агентства аграрных услуг при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана началась реализация проекта поддержки аграрного развития в Дашкесанском и Гейгельском районах.

Как передает Report, в рамках проекта 24–27 июля специалисты Агентства с участием сотрудников ЗАО "AzerGold» провели мониторинг сельского хозяйства в селах Човдар, Чайкенд, Гушчу (включая территорию "Шадах"), Баян Дашкесанского района, а также в селе Тюлаллар Гейгельского района.

В ходе мониторинга посредством анкет, подготовленных Центром здоровья животных и ветеринарных услуг Агентства, были изучены поголовье животных в текущем году, осуществленные профилактические мероприятия, а также проведены клинические осмотры животных в селах, взяты образцы крови на предмет выявления сезонных заболеваний. Образцы были отправлены в Гейгельскую региональную испытательную лабораторию Азербайджанского института продовольственной безопасности (АИПБ) и Ветеринарный научно-исследовательский институт (ВНИИ). Также для осуществления мероприятий по защите растений и здоровью животных были применены различные виды техники и оборудования, продезинфицированы территории, где содержатся животные.

Кроме того, сотрудники Центра защиты растений и фумигации Агентства провели осмотр домашних хозяйств, фитосанитарный мониторинг растений, подвергшихся воздействию вредных организмов, взяли образцы плодовых и овощных культур и отправили в лабораторию АИПБ.

В рамках мониторинга специалисты Центра лабораторных исследований, экспертизы и сертификации Агентства также взяли образцы почвы и воды с посевных и пастбищных угодий в указанных селах и передали их для анализа в центральную лабораторию.

В то же время Центром аграрной подготовки Агентства были проведены опросы в 480 из 596 домохозяйств, изучена повседневная деятельность жителей, каким видом сельского хозяйства они занимаются, определены показатели производительности, продажи, рассмотрены социально-экономические вопросы, а также установлены критерии необходимости в прохождении тренингов. Кроме того, в целях просвещения населения им были вручены буклеты и брошюры с информацией о различных направлениях сельского хозяйства. Наряду с этим было изучено текущее состояние сельскохозяйственной техники и спрос на нее.

После детального анализа результатов мониторинга планируется разработать и реализовать план мероприятий, охватывающий соответствующие направления развития семейно-сельскохозяйственных хозяйств. Так, предусмотрено проведение тренингов для населения по критериям, установленным на основе опроса, оказание им специалистами соответствующих консультационных и информационных услуг.

Отметим, что основной целью проекта, реализуемого на основании обращения ЗАО "AzerGold" к Агентству, является достижение целей устойчивого развития Общества в регионах, где оно осуществляет добычу и производственную деятельность, в том числе усиление работы с местными общинами, охрана окружающей среды, улучшение социально-экономического положения населения региона, поддержка развития их аграрно-хозяйственной деятельности.

В этой связи на указанных территориях планируется регулярно организовывать мониторинги в аграрной сфере, обеспечить продолжительность проекта.