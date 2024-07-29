В Дашкесане выведен на полную мощность завод по обработке драгметаллов

Завод по сорбционному выщелачиванию ЗАО AzerGold, построенный на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП), расположенном в Дашкесанском районе, выведен на полную мощность.

Завод по сорбционному выщелачиванию ЗАО AzerGold, построенный на Човдарском интегрированном региональном участке по переработке (ЧИРУП), расположенном в Дашкесанском районе, выведен на полную мощность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство экономики.

Министр экономики Микаил Джаббаров, начальник Государственной службы по имущественным вопросам при министерстве экономики, председатель Наблюдательного совета ЗАО AzerGold Метин Эйнуллаев, глава исполнительной власти Дашкесанского района Орхан Аббасов и председатель Правления ЗАО AzerGold Закир Ибрагимов ознакомились с деятельностью завода, осуществляющего обработку руд драгоценных металлов на участке ЧИРУП по технологии сорбционного выщелачивания (CIL – Carbon in Leach), а также с процессами добычи и управления отходами на руднике "Човдар".

К ознакомительному визиту присоединились также профессор Школы Кеннеди при Гарвардском университете Хуан Хименес и исследователи Лаборатории Центра международного развития Гарвардского университета.

Завод был построен с целью повышения эффективности обработки руд драгоценных металлов, добываемых на золотых рудниках в Дашкесанском и Гейгельском районах. На проект завода ЗАО AzerGold выделило из своих внутренних резервов 383 млн манатов. Реализация проекта внесла свой вклад в повышение занятости населения в регионе, создав дополнительно 101 постоянное рабочее место. Таким образом, число жителей региона, обеспеченных занятостью в рамках проекта "Човдар", приблизилось к 2400.

ЗАО AzerGold, начавшее добычу на золотом руднике "Човдар" в 2017 году, провело на месторождении широкие геологические исследования. В результате были увеличены запасы золотого рудника и открыты группа золотоносных месторождений "Агйохуш" и золотоносное месторождение "Мерах". Золотоносное месторождение "Тюлаллар", определенное как потенциальная зона рудообразования в 80-х годах прошлого века, было широко исследовано в соответствии с современными требованиями. В результате все три указанных месторождения были введены в эксплуатацию. Наряду с оксидными рудами, объемы продаваемых запасов золота на руднике "Човдар" были увеличены с 179 до 609 тыс. унций за счет транзитных и сульфидных руд, и срок эксплуатации рудника был продлен до 2029 года. За счет фланговых месторождений общие запасы золота достигли 778 тыс. унций.

В 2020 году в целях централизованного использования материально-технических ресурсов в процессе обработки драгоценных руд на базе участка по переработке руды "Човдар" был организован ЧИРУП. Новый завод, построенный на региональном участке по переработке общей площадью 535 гектаров, предназначен для реализации оптимального технологического процесса переработки руд. В результате деятельности завода с потенциалом измельчения 1,1 млн тонн руды в год будет обеспечено извлечение до 90% золота, в зависимости от состава и металлургических характеристик руды.

При реализации проекта строго соблюдались все нормы безопасности. Соответствие осуществляемого в рамках проекта производства экологическим нормам и стандартам было подтверждено Государственным агентством экологической экспертизы Министерства экологии и природных ресурсов. На заводе внедрена соответствующая система управления для обеспечения безопасности труда и здоровья работников.

Технология сорбционного выщелачивания на ЧИРУП была спроектирована на базе технологического дизайна британской компании и реализована под контролем корейской компании. Завод, оснащенный современным оборудованием производства Германии, Швеции, Швейцарии, Канады и Турции, и вспомогательные инфраструктурные объекты, построенные при участии турецкой компании в качестве основного подрядчика, были приведены в полную готовность за 22 месяца.

Работа нового завода в полную мощность будет способствовать социально-экономическому развитию региона и росту экспортного потенциала драгоценных металлов.