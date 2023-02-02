О нас

В Чехии приостановлена работа автозавода Toyota

В Чехии приостановлена работа автозавода Toyota Деятельность завода японского автоконцерна Toyota в чешском городе Колин остановлена до конца февраля из-за недостатка компонентов.
Промышленность
2 февраля 2023 г. 04:17
В Чехии приостановлена работа автозавода Toyota

Деятельность завода японского автоконцерна Toyota в чешском городе Колин остановлена до конца февраля из-за недостатка компонентов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

"Производство на автозаводе было остановлено почти до конца февраля из-за недостатка компонентов. Сотрудники должны вернуться к конвейеру в последнюю неделю месяца. Точная дата пока не установлена", - привело агентство слова пресс-секретаря предприятия Томаша Пароубка.

Перерыв в производстве будет использован для проведения ремонтно-технических работ на предприятии. За время вынужденного простоя сотрудники автозавода, оставшиеся почти на месяц вне его стен, получат 80% от установленного оклада.

На чешском заводе Toyota, который в 2022 году произвел 202 тыс. легковых автомобилей моделей Aygo Х и Yaris, задействовано примерно 3,6 тыс. рабочих и служащих. Предприятие выпускает ежедневно около 1 тыс. машин. Работа проходит в три восьмичасовые смены с понедельника по пятницу.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида на 77%
Азербайджан увеличил доходы от экспорта карбамида на 77%
1 февраля 2023 г. 17:39
Доходы Азербайджана от экспорта золота сократились почти на 9%
Доходы Азербайджана от экспорта золота сократились почти на 9%
1 февраля 2023 г. 16:03
Экспортные доходы Азерпамбыг снизились до 38%
Экспортные доходы "Азерпамбыг" снизились до 38%
1 февраля 2023 г. 14:29
Экспортные доходы Азералюминия выросли более чем на 1%
Экспортные доходы "Азералюминия" выросли более чем на 1%
1 февраля 2023 г. 13:52
Чехия и Азербайджан расширят сотрудничество в автомобильной и продовольственной сферах
Чехия и Азербайджан расширят сотрудничество в автомобильной и продовольственной сферах
31 января 2023 г. 16:02
3 млрд манатов экспорта Азербайджана пришлось на продукцию промзон
3 млрд манатов экспорта Азербайджана пришлось на продукцию промзон
31 января 2023 г. 13:43
Boeing нарастит производство самолетов модели 737 MAX
Boeing нарастит производство самолетов модели 737 MAX
31 января 2023 г. 03:19
Норвегия обнаружила крупные запасы металлов и минералов на шельфе
Норвегия обнаружила крупные запасы металлов и минералов на шельфе
27 января 2023 г. 17:47
Эрдоган: В Биледжик на первом этапе будут добывать 2,5 тонны золота в год
Эрдоган: В Биледжик на первом этапе будут добывать 2,5 тонны золота в год
27 января 2023 г. 16:50
Производство автомобилей в Великобритании упало до уровня 1956 года
Производство автомобилей в Великобритании упало до уровня 1956 года
27 января 2023 г. 07:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi