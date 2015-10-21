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    Назначен новый директор Центра экспертизы потребительских товаров - ФОТО

    Фазиль Мамедов до этого работал заместителем руководителя аппарата министерства экономики и промышленности

    Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ В министерстве экономики и промышленности (МЭП) произошло новое назначение.

    Как сообщает Report, Фазиль Мамедов назначен на должность директора Центра экспертизы потребительских товаров МЭП. 

    45-летний Ф.Мамедов до этого работал заместителем руководителя аппарата МЭП.

    Отметим, что до этого директором Центра экспертизы потребительских товаров был Вюгар Ахмедов. Распоряжением президента Ильхама Алиева он назначен заместителем председателя открытого акционерного общества "Азеришыг". 

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