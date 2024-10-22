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В ЦАЭРК обсудили результаты мониторинга реализации Госпрограммы геологического изучения недр

В ЦАЭРК обсудили результаты мониторинга реализации Госпрограммы геологического изучения недр
Промышленность
22 октября 2024 г. 10:34
В ЦАЭРК обсудили результаты мониторинга реализации Госпрограммы геологического изучения недр

В Центре анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК) обсуждены предварительные результаты мониторинга реализации в первом полугодии этого года Государственной программы геологического изучения недр и эффективного использования минерально-сырьевой базы на 2020-2024 годы.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦАЭРК, в заседании приняли участие заместитель исполнительного директора Центра Аяз Мусеибов, ответственные лица Агентства геологической разведки, Агентства по использованию государственных минерально-сырьевых ресурсов и ЗАО AzerGold и другие.

А.Мусеибов подчеркнул значимость проводимых геологических исследований и эффективного использования минерально-сырьевых ресурсов.

На встрече обсуждались аспекты, на которые следует обратить внимание на следующем этапе реализации задач Госпрограммы с целью полного и эффективного осуществления процесса мониторинга.

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