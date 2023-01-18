В будущем году в Азербайджане откроется завод по переработке ячменя для производства пива

Новый завод по переработке ячменя, используемого в производстве пива в Азербайджане, приступит к деятельности в январе 2024 года, также Carlsberg Group планирует новые инвестиции в страну.

Новый завод по переработке ячменя, используемого в производстве пива в Азербайджане, приступит к деятельности в январе 2024 года, также Carlsberg Group планирует новые инвестиции в страну.

Как сообщает Report, об этом стало известно сегодня на встрече президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с главным исполнительным директором компании Carlsberg Group Кеесом т'Хартом.

Кеес т'Харт выразил признательность азербайджанскому лидеру за поддержку деятельности компании в Азербайджане.

На встрече было выражено удовлетворение деятельностью компании Carlsberg Group в Азербайджане, отмечено положительное влияние проводимых в Азербайджане экономических реформ на бизнес-среду.

Было сообщено, что компания локализовала 100-процентную переработку ячменя в Азербайджане, а локализация переработки ячменя, используемого в производстве пива, в ближайшее время будет доведена до 100 процентов.

Кеес т'Харт выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за поддержку деятельности компании Carlsberg Group в Азербайджане.