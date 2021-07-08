В Ботсване добыли третий в истории по величине алмаз в мире

Третий по величине алмаз в мире найден в Ботсване.

Третий по величине алмаз в мире найден в Ботсване.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в среду Agence France-Presse.

Его вес составляет 1 174 карата. Он уступает только знаменитому южноафриканскому "Куллинану" весом 3 106 каратов, добытому в начале ХХ века, а также "Севело" ("Редкая находка" на языке сетсвана) 1 758 каратов, который был обнаружен в 2019 году на той же шахте Карове, что и нынешний самородок.

Уникальный алмаз был добыт еще 12 июня канадской компанией Lucara Diamond Corp. Lucara, которой принадлежит шахта, но официально он была презентован правительству Ботсваны в среду.

"Это историческая находка для нас и для Ботсваны тоже", - сказала на презентации генеральный директор компании Насим Лахри.

Нынешняя находка чуть-чуть обошла по величине другую, сделанную 1 июня ботсванской компанией Debswana - 1 098 каратов.