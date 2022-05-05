В ”Боржоми" начались массовые сокращения

Грузинская компания "IDS Borjomi" уволила 49 сотрудников.

Грузинская компания "IDS Borjomi" уволила 49 сотрудников.

Об этом сообщает грузинское бюро Report.

Было отмечено, что компания сегодня столкнулась с трудной ситуацией.

Компания поблагодарила своих сотрудников, которые с пониманием отнеслись к текущей ситуации, и выразила надежду на то, что очередных сокращений не будет.

“Мы делаем все возможное, чтобы в первую очередь спасти компанию и сохранить как можно больше рабочих мест”, - говорится в сообщении компании.

На днях сотрудники компании провели акцию протеста из-за предложенных руководством условий нового контракта.

Производственный процесс на двух упаковочных заводах компании” IDS Borjomi " временно приостановлен с 30 апреля. Компания попала под санкции из-за того, что ее акции принадлежат России, и столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.