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В ”Боржоми" начались массовые сокращения

В ”Боржоми" начались массовые сокращения Грузинская компания "IDS Borjomi" уволила 49 сотрудников.
Промышленность
5 мая 2022 г. 13:38
В ”Боржоми начались массовые сокращения

Грузинская компания "IDS Borjomi" уволила 49 сотрудников.

Об этом сообщает грузинское бюро Report.

Было отмечено, что компания сегодня столкнулась с трудной ситуацией.

Компания поблагодарила своих сотрудников, которые с пониманием отнеслись к текущей ситуации, и выразила надежду на то, что очередных сокращений не будет.

“Мы делаем все возможное, чтобы в первую очередь спасти компанию и сохранить как можно больше рабочих мест”, - говорится в сообщении компании.

На днях сотрудники компании провели акцию протеста из-за предложенных руководством условий нового контракта.

Производственный процесс на двух упаковочных заводах компании” IDS Borjomi " временно приостановлен с 30 апреля. Компания попала под санкции из-за того, что ее акции принадлежат России, и столкнулась с серьезными финансовыми проблемами.

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Версия на английском языке Borjomi terminates employment contracts with nearly 50 workers 
Версия на азербайджанском языке “Borjomi”də kütləvi ixtisarlar başlayıb

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