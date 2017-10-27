В ближайшие годы Азербайджан увеличит производство пропилена и полиэтилена

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ В следующем году производство полиэтилена и пропилена в Азербайджане по сравнению с прогнозом на этот год увеличится на 3%, до 110,6 тыс. тонн и 58,3 тыс. тонн соответственно.

Об этом сообщает Report со ссылкой на прогноз министерства экономики на 2018-й и последующие три года.

Согласно документу, в 2019 году ожидается производство 60 тыс. тонн пропилена, 113,9 тыс. тонн полиэтилена, в 2020-м - 61,8 тыс. тонн пропилена, 117,4 тыс. тонн полиэтилена, в 2021 году – 63,7 тыс. тонн пропилена, 120,9 тыс. тонн полиэтилена.