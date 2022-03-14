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В Беларуси останавливается производство автомобилей Geely

В Беларуси останавливается производство автомобилей Geely Белорусско-китайское совместное предприятие БелДжи по сборке легковых автомобилей приостановит производство до апреля.
Промышленность
14 марта 2022 г. 18:54
В Беларуси останавливается производство автомобилей Geely

Белорусско-китайское совместное предприятие БелДжи по сборке легковых автомобилей приостановит производство до апреля.

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ.

На предприятии сообщили, что с 16 марта по 1 апреля часть сотрудников предприятия будет отправлена ​​в отпуск "в связи с нарушениями логистических связей и перебоями в поставках материалов и комплектующих из КНР".

Уточняется, что заработавшие отпуск на это время получат выплаты, с другими вопросы будут "решаться индивидуально".

В то же время на предприятии уверяют, что временная пауза не отразится на продаже и обслуживании автомобилей Geely в Беларуси.

Отмечается, что в этом году цены на выпускаемые предприятием машины Geely поднимались уже дважды. Ожидается, что автомобили будут дорожать и дальше, поскольку заводу, который будет закупать машинокомплекты за валюту, необходимо компенсировать потери от ослабления белорусского рубля, начавшегося после введения санкций.

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