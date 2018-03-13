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    В Балаханском промышленном парке начнут деятельность еще 5 резидентов

    Тем самым, количество резидентов парка достигнет 10

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ / В настоящее время в Балаханском промышленном парке действует 5 резидентов, инвестировавших в парк в общей сложности 23,4 млн манатов.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления ОАО "Темиз Шехер" Этибар Аббасов.

    По его словам, резиденты занимаются переработкой использованных масел, бумаги, пластиковых отходов, губок и мебельных изделий. Эти компании производят и экспортируют мебель и пластиковые упаковки.

    По словам Аббасова, в парке начнут деятельность еще 5 резидентов, которые займутся переработкой использованных пищевых масел и пищевых отходов, производством кормов, пластика и бумаги. 

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