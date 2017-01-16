В Баку заложен фундамент нового фармацевтического завода

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку на территории промышленного парка Пираллахи состоялась церемония закладки фундамента фармацевтического завода Caspian Pharmed.

Как сообщает Report, церемония закладки состоялась в рамках визита в Азербайджан делегации, возглавляемой министром кооперации, труда и социального благосостояния Ирана Али Рабии.

Партнерами проекта являются TPICO (Иран, 49%), Azersun Holding (26%) Азербайджанская инвестиционная компания (25%). Проект состоит из трех этапов. На первоначальном этапе планируется организовать производство таблеток и капсул, на втором этапе – ампул и флаконов, на третьем этапе – антибиотиков. Первоначальная производственная мощность завода составит 200 млн таблеток и капсул в год, 84 наименований лекарств с 54 действующими веществами.

Отметим, что в рамках визита в страну Али Рабии проведет ряд встреч, состоятся обсуждения связей Иран-Азербайджан.