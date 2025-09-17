В Баку за 7 месяцев произведено промышленной продукции на 30 млрд манатов
Промышленность
- 17 сентября, 2025
- 14:20
За январь-июль этого года объем произведенных товаров и оказанных услуг в промышленности города Баку составил 29,7 млрд манатов.
Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.
Это на 1,5 млрд манатов или на 4,8% меньше по сравнению с показателями первых 7 месяцев 2024 года.
В отчетный период в столице 74,1% промышленной продукции было произведено в добывающем секторе, 22,6% - в обрабатывающем, 2,3% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, а 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.
Доля негосударственного сектора в промышленности составила 81,5%. В общем объеме производства доля промышленной продукции составила 89,4%, а оказание услуг промышленного характера - 10,6%.
Последние новости
14:59
В Нахчыване 5-летняя девочка упала с балконаПроисшествия
14:51
Папа Римский вновь призвал к перемирию между Израилем и ХАМАСДругие страны
14:43
Кремль: ЕС ошибается, продолжая санкционную политику против РФДругие страны
14:41
В Баку объем товарооборота увеличился более чем на 4%Бизнес
14:29
Самед Баширли: "Зеленая энергетика" открывает новые горизонты для сотрудничества Германии и АзербайджанаЭнергетика
14:28
Фото
В селе Бадара планируется восстановление 128 домов в следующем годуВнутренняя политика
14:25
ЦАХАЛ открыл дополнительный коридор для эвакуации жителей ГазыДругие страны
14:23
КазМунайГаз возобновил экспорт нефти по БТДЭнергетика
14:22