В Баку за 7 месяцев произведено промышленной продукции на 30 млрд манатов

За январь-июль этого года объем произведенных товаров и оказанных услуг в промышленности города Баку составил 29,7 млрд манатов.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Это на 1,5 млрд манатов или на 4,8% меньше по сравнению с показателями первых 7 месяцев 2024 года.

В отчетный период в столице 74,1% промышленной продукции было произведено в добывающем секторе, 22,6% - в обрабатывающем, 2,3% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, а 1% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Доля негосударственного сектора в промышленности составила 81,5%. В общем объеме производства доля промышленной продукции составила 89,4%, а оказание услуг промышленного характера - 10,6%.