В Баку в первом полугодии произведено промышленной продукции на 26 млрд манатов

В январе-июне текущего года объем товаров и услуг, произведенных в промышленном секторе Азербайджана, составил 26,3 млрд манатов.

В январе-июне текущего года объем товаров и услуг в промышленном секторе Азербайджана составил 26,3 млрд манатов.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Согласно статданным, 76,4% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 20,5% - перерабатывающем секторе, 2,3% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, а 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Доля негосударственного сектора в промышленности составила 83,3%. Доля промышленной продукции в общем объеме производства составила 90,2%, а оказание услуг промышленного характера - 9,8%.