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В Баку в первом полугодии произведено промышленной продукции на 26 млрд манатов

В Баку в первом полугодии произведено промышленной продукции на 26 млрд манатов В январе-июне текущего года объем товаров и услуг, произведенных в промышленном секторе Азербайджана, составил 26,3 млрд манатов.
Промышленность
10 августа 2024 г. 16:20
В Баку в первом полугодии произведено промышленной продукции на 26 млрд манатов

В январе-июне текущего года объем товаров и услуг в промышленном секторе Азербайджана составил 26,3 млрд манатов.

Об этом Report сообщили в Управлении статистики города Баку.

Согласно статданным, 76,4% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 20,5% - перерабатывающем секторе, 2,3% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, а 0,8% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Доля негосударственного сектора в промышленности составила 83,3%. Доля промышленной продукции в общем объеме производства составила 90,2%, а оказание услуг промышленного характера - 9,8%.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda I yarımildə 26 milyard manatlıq sənaye məhsulu istehsal olunub

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