Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ В Баку состоялась XXI ежегодная конференция официальных дилеров ПАО "КАМАЗ".

Как сообщает Report со ссылкой на постоянное представительство Республики Татарстан в Азербайджане, в своем выступлении на конференции генеральный директор ПАО "КАМАЗ" Сергей Когогин рассказал об итогах работы в 2016 году, подчеркнув, что предприятию удалось увеличить долю присутствия на российском авторынке и занять в своей нише 56% (по итогам 2015 г. – 51%).

Кроме того, на мероприятии со своими докладами перед дилерами выступили топ-менеджеры "КАМАЗа", в рамках круглых столов участники обсудили финансовый сервис и развитие продаж автомобилей, запчастей, внедрение CRM в дилерские центры и др. вопросы.

Напомним, 14 апреля 2015 г. в ходе визита в Азербайджан президента Республики Татарстан Рустама Минниханова состоялось открытие сборочной линии автомобилей "КАМАЗ" на производственных площадях "Гянджинского автомобильного завода".